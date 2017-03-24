Социологи: женщины изменяют чаще мужчин

В результате опроса выяснилось, что женщины имеют в среднем 2,8 тайных связей, в то время как мужчины заводят 1,8 интрижек на стороне, пишет Mixnews.lv.

Социологи пришли к выводу, что женщин чаще тянет на приключения и, включаясь в игру, им уже сложно отступить, пока цель не будет достигнута.

Если мужчина воспринимает связь на стороне как мимолетную, то женщина придает ей намного больше значения.

Мужчины гонятся за сексуальными удовольствиями, пытаются разнообразить свою интимную жизнь, а дамы ищут не только наслаждения в постели, но и романтическую связь. Этим и объясняется тот факт, что женщины часто влюбляются в своих любовников, а мужчины, напротив, редко испытывают эмоциональную привязанность к своим любовницам.

Ученые отметили, что согласно опросу, женщины начинают изменять в среднем с 37 лет, а мужчины – с 42.

Социологи считают, что когда у женщины появляется желание изменить, остановить ее практически невозможно.