Какими народными средствами можно испортить кожу лица

Каждая девушка мечтает о здоровой и ухоженной коже лица. И на просторах интернета можно найти массу различных рецептов для любого типа кожи, где говорится о натуральных альтернативах обычным косметическим средствам. Ведь все мы иногда практиковали народные средства для кожи, дабы добиться желаемого результата, но не всегда мы знаем правду о этих продуктах. Не спорю, есть действительно очень эффективные средства, которые не имеют ряд побочных эффектов, а есть продукты, которые на самом деле могут только навредить коже лица, пишет Joinfo.ua.

Лимон. Действие лимона на кожу лица известно всем: отбеливает, сужает поры, очищает. Но использования лимонного сока приведет к обратному эффекту: убьет весь защитный барьер на лице и вызовет сильное раздражение. К тому же, масло цитруса фототоксично, то есть может вызвать волдыри, сыпь и ожоги при попадании солнечных лучей на кожу.

Сода. Все бьюти-рецепты против черных точек на носу связаны с использованием пилинга или скраба для лица с помощью соды. В реальности такой ритуал может обернуться бьюти-катастрофой. Как итог: эпидермальный барьер кожи лица будет полностью разрушен. Подобные маски и пилинги вызовут большую потерю влаги кожи и ускорят процессы старения.

Сахар. Если использовать сахар для кожи лица, это чревато появлением микро-порезов на поверхности и, как следствие, воспаление и покраснение кожи. Используй сахар как скраб для губ, они менее капризные и чувствительные к сладким кристалликам.

Зубная паста. Наверняка ты не раз слыхала, что обычная зубная паста способна сотворить чудо с твоим лицом за одну ночь — избавить от прыщей и пигментных пятен. На самом деле все в точности наоборот, так как в пасте содержится большое количество химических компонентов, которые агрессивно воздействуют на кожу лица. А если акне все-таки потускнеет и уменьшиться, на его месте могут остаться шрамы и следы.

Майонез. На просторах интернета чудо средством от сухости кожи является обычный майонез, так как он способен напитать и увлажнить кожу за одно применение. Важно знать, что майонез содержит вещества, которые моментально приводят к закупорке кожных пор и ограничивают доступ кислорода к клеткам.

Еще стоит узнать, что круги под глазами – не только косметическая проблема. Темные круги могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.