Письмо читательницы: в постели со своим молодым человеком я чувствую себя проституткой

«Недавно познакомилась с парнем на сайте знакомств. Было несколько свиданий, потом переспали, секс был не сказать что грубый, но и без особых ласк, в первый раз резко вошел и сделал мне больно. После секса долго не отпускал, просил остаться у него ночевать. Мы много общаемся, звонки-переписки и т.д. Он часто поднимает тему, чтобы я была у него, что меня пугает, потому как мы знакомы всего ничего, и я не знаю по большому счёту человека, пишет Клео.

В общем, я не знаю, как начать рассказывать о проблеме. Мы разговаривали о прошлых отношениях и о том, что хотим от будущих, и он признался, что иногда пользовался услугами девочек по вызову. И сначала я не предала этому значения. А теперь очень напрягает эта мысль. Дело в том, что он отказался ласкать меня, сослался, что как-то не получается это у него, и может предложить лишь руку помощи. Но с меня требует такого рода ласки. Я уверена, что это ненормально. Ему 31.

Если убрать из рассмотрения секс, то в остальном он заботлив. Как-то ждал меня три часа после концерта. Часто звонит, спрашивает, как день прошел и т.д. и вроде бы слушает, что я говорю. Кивает, мол, понял, что вел себя не так.

Но то, как он вел себя со мной в кровати, чувство, что приравнивал к проститутке, что я должна его удовлетворять, а он меня нет, эта мысль прочно застряла у меня в голове.

Итог такой: я сказала ему, что мне такое обращение не нравится, и сейчас с ним не сплю, мы продолжаем общаться-встречаться, но я не знаю, как себя вести с ним дальше. Мне нравится все кроме секса. Как поступить? Отвернуться, уйти и забыть? Или дать второй шанс?

Комментирует аналитический психолог, сексолог, энерготерапевт, арт-терапевт, сказкотерапевт Олеся Алпацкая:

«Первое и самое важное - это доверяйте своему внутреннему чувству, подходит вам этот человек, готовы ли вы мириться с таким его проявлением или нет, если да, то чем он вам компенсирует вашу неудовлетворённость интимной близостью и согласитесь ли вы на это.

Если согласитесь, то для чего, долго ли сможете терпеть такое отношение и нужно ли это вам, молодой красивой девушке? Задайте себе несколько таких вопросов, и внутреннее чувство выведет вас на верное решение. Из теории, конечно, такое проявление себя в сексе ненормально и является следствием нарушения глубоких внутренних процессов и является частью ваших отношений с этим мужчиной. Это одно из проявлений социопатии.

Секс, его качество, близость, удовлетворение ваше и мужчины - всегда результат взаимоотношений, общения, понимания друг друга и уровня включённость. Здесь, если мужчина отказывается понимать ваше тело, доставлять вам удовольствие, делать шаг в этом направлении, то в обыденной жизни он тоже не понимает вас, не хочет полноценного контакта с вами, просто на данный момент вы игнорируете это, выбираете не замечать, что есть определённое социопатическое проявление по отношению к вам, вашим чувствам - возможно он игнорирует просьбы, нарушает ваши границы, настаивая на чем-то, заставляя, давит. И т.д. Понаблюдайте. Рекомендация - с этим мужчиной, продолжайте держать границы, рамки, без близости, разговор на уровне возвращения чувств - он не хочет ласкать вас, не хочет удовлетворять, вы не делаете этого тоже, всегда весы - он сделал что-то для вас - вы ровно пропорционально его проявлению к вам ответили взаимностью и не более. Если что-то непонятно, то напишите личным письмом».