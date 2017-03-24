Стрижка, которая сделает вас на десять лет моложе

«Будучи на 17 лет старше возраста, когда закон позволяет покупать выпивку, в одном из винных магазинов продавцы попросили у меня показать документы! И это не первый подобный случай, когда челка сбрасывала мне несколько лет. Однажды сразу после посещения парикмахерской, где мне сделали челку, я отправилась в пиццерию с моей подругой Джолин, у которой на тот момент была похожая стрижка (ну, знаете, именно этим занимаются девочки между боями на подушках – делают одинаковые прически). В кафе официант спросил, не хотим ли мы выпить: “Может, безалкогольное пиво или что-то в этом роде?”» – шепотом поинтересовался он, пишет Marketium.ru.

Стилист Мэтт Фугэйт поделился с нами несколькими секретами, с которыми челка поможет вам выглядеть намного моложе своих лет:

1. Она должна быть густая. Редкие пряди могут заставить выглядеть ваши волосы тонкими. А ведь с точки зрения антропологии именно густые и пышные волосы являются признаком молодости и плодовитости.

2. Она не должна быть слишком ровной. “Я люблю поработать бритвой”, – признался Фугэйт, который использует ее для филировки и придания кончикам волос разной длины.

3. Она не должна быть ниже ваших бровей и доходить аж до глаз. Суперкороткие челки могут смотреться стильно, но они отдают нотками ретро, что может вас визуально состарить.

Опробуйте на себе эти простые приемы и, возможно, в следующий раз при покупке алкоголя у вас тоже потребуют показать паспорт!