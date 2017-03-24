Обоняние женщины влияет на ее социальную жизнь, показало исследование

Ученые из Центра Монелл проанализировали данные около 3005 человек в возрасте от 57 до 85 лет. Исследователи оценивали результаты тестов на распознавание запахов и изучали сведения о социальной жизни добровольцев. Ученые сопоставляли результаты тестов с количеством друзей, родственников и частотой общения, пишет The Hindustan Times.
Специалисты обнаружили: пожилые женщины, которые плохо распознавали запахи, как правило, имели меньше друзей и в целом вели менее активную социальную жизнь по сравнению с участницами, которые хорошо распознавали запахи. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая уровень образования, курение, состояние физического и психического здоровья, пишет Meddaily.ru.
У пожилых мужчин связи между проблемами с распознаванием запахов и социальной жизнью ученые не нашли. Специалисты предполагают: вероятно, тренировка способности к распознаванию запахов поможет повысить уровень социального благополучия. А это, в свою очередь, поспособствует укреплению физического и психического здоровья.