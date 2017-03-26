Пять причин не расставаться с тем, кто вам изменил

Но с другой стороны: является ли неверность столь тяжким преступлением? Обязательно ли в спешке выносить судебное решение? Смертная казнь?

Возможно, все же стоит трезво взвесить, насколько поступок действительно плох. Некоторые этапы в отношениях полны ошибок, и это нормально, пишет Marketium.ru.

Если вы замужем и потерпели предательство, что вы сделаете? Да, могут быть веские причины, чтобы закончить отношения прямо сегодня. Может, больше не нужно вкладываться в них, стараться изо всех сил.

Уходить легко - это правда. Найдется множество тех, кто придет вытирать ваши слезы. Намного сложнее остаться и вместе залатать раны.

Вот пять причин, почему не стоит уходить от человека, который предал.

1. Вы кое-что обещали

Помните? В радости и в горе. Если расшифровать обязательство, то получится что-то вроде “наслаждаться хорошими временами и сражаться с трудными”. Вместе.

Примите реальность. Неверность – это трагедия. И супруг не должен был вас подвести. Но какая стоимость вашего слова?

Задумайтесь, прежде чем нарушить свое обещание.

2. Вы цените качества любимого человека

Даже если ваши друзья думают, что вы поженились из-за внешности или квартиры, это вряд ли правда.

В большинстве случаев мы понимаем, что такое долгосрочная перспектива. Это любовь, а не секс, к которому можно привыкнуть в начале отношений.

Подумайте о качествах партнера. Если вы расстанетесь, то потеряете то, что цените.

Готовы ли вы отказаться от своих ценностей?

3. Вы потеряете действительно многое

Речь не о материальных вещах или депозите. Ведь есть и нематериальные аспекты жизни. Если бы вам ВСЕ не нравилось, вы были бы недовольны за много-много времени до измены. Вероятно, есть то, что в этих отношениях вас радует.

Подумайте о том, чем вы делитесь друг с другом и почему вам важно присутствие партнера. Сейчас вы скажете: “он всегда был ужасен, он мне не нужен”. Но это 100% не так.

Подумайте хорошенько, и вы поймете, без чего вам не обойтись.

4. У вас есть не только воспоминания

Вы что-то вместе коллекционируете. Возможно, вы построили дом. У вас есть дети (хотя только из-за детей не стоит сохранять отношения).

У вас есть общие мечты, а некоторые из них уже реализованы вместе. Вы разделили много трудностей и вытаскивали друг друга не с одной передряги.

Отношения останутся хорошими, если раньше был твердый фундамент. Подпитывайте их дальше, но не зацикливайтесь на том, что супруг переступил через одно (!) из обязательств.

Держитесь за то, что у вас есть. Вы многое “построили”. Задумайтесь, прежде чем зачеркнуть прошлые победы и успехи.

5. Есть еще много чего, кроме верности

Возможно, для вас верность – это самое важное. Но если бы предстояла задача выбрать и оставить лишь одно качество своего супруга: это была бы именно она?

Найти человека, который готов прожить с вами всю жизнь, – сложно. Перед вами человек, который выбрал вас, но оступился.

Конечно, ничто не приуменьшает вес предательства. Сейчас этот человек спрашивает “ты меня простишь?”. Решите, хотите ли вы восстановить доверие. Если “да”, отношения станут сильнее.