«Нет ни одного евро – не страдайте!»: Александр Васильев в Таллинне дал женщинам бесподобный совет

Встреча с маэстро прошла в среду, 22 марта, в стенах Русского театра в Таллинне. В свойственной ведущему «Модного приговора» легкой манере, с юмором и массой комплиментов в адрес пришедших на мероприятие (в основном, конечно, дам) историк моды рассказал о трендах нынешнего сезона, сразу же с сожалением констатировав: «Женственность нынче не в моде!».

«Я лично против, но меня никто не спросил!» – с грустной улыбкой развел руками историк моды.

А в моде, по словам Васильева, по-прежнему актуален стиль «беженка», навеянный миграционным кризисом в Европе. А это значит – нет мини-юбкам, колени должны быть закрыты, приветствуются леггинсы или плотные колготки. Васильев сам не в восторге, но, увы, в моде нынче свободный, расширенный силуэт, который создает иллюзию отсутствия талии и груди. Чтобы сегодня быть в тренде, женщина должна быть одета так, будто она вышла из дома во время бомбежки, схватив первое попавшееся под руку мужское пальто. А под пальто в этом случае выигрышнее всего – правильно, будет смотреться пижама! Поэтому в весенне-летнем сезоне так актуальны комбинезоны из легких тканей. Ну и еще одна грустная новость для многих дам: блондинки вышли из моды. Темные волосы, очень модный «макияж без макияжа» – вот тренды наступившего сезона.

Александр Васильев в Таллинне./ Максим Тооме

Самые модные цвета – белый, красный, синий и голубой. Причем в одежде приветствуется «какофония»: чем больше разных цветов в вашем наряде, тем веселее. Если говорить об украшениях, то тут предпочтение стоит отдавать крупной позолоченной бижутерии, также следуя правилу – чем больше, тем лучше!

Рассказывая о модных тенденциях, Васильев, как всегда, был на высоте и полностью оправдал все ожидания, если не превзошел их. Его рассказ был познавателен и очень душевен. Самый главный совет, который дал Васильев таллиннкам – не бежать без оглядки за модой, ведь она так переменчива. «Никогда не прибегайте ни к каким радикальным переменам в вашем лице. Мода на лицо так же изменчива, как на одежду, – сказал Васильев. – Сезоны меняются, а татуаж остается. Вы же не собираетесь сразу в гроб? Если это перед похоронами – я не против, чтобы вас похоронили с красивыми бровями, но вы же собираетесь жить долго».

Также маэстро напомнил, что можно выглядеть замечательно в любом возрасте. А вот молодиться не стоит: женщина должна достойно нести любой возраст и одеваться соответствующе. «Лучше быть гламурной старушкой, чем старой девочкой», – вынес модный приговор Васильев, отметив, что после 40 лет лучше распрощаться с длинными волосами, сделав модную стрижку, а после 50 мини уместно лишь дома.

Александр Васильев в Таллинне./ Максим Тооме

Александр Васильев отметил, что стиль – это еще и внутренняя красота женщины, ее ум и харизма, отношение к жизни. И пусть порой на что-то не хватает денег, унывать нельзя. «Самые прекрасные вещи на земле бесплатны – это солнце, звезды, море, горы и чистый воздух. Научитесь ценить не только материальные вещи. И когда у вас в кармане нет ни одного «еврика» – не страдайте! Они придут, в какой-то мере. А пока радуйтесь музыке, радуйтесь искусству, радуйтесь семье, радуйтесь вашим домашним животным. И я дам совет всем женщинам, которые чувствуют себя одинокими. Заведите себе кота! Кот – спасение от всего. Обязательное условие – его надо кастрировать, тогда он вырастет большим, а для женщины это важно! Представляете – вы приходите домой, а вас ждет большой волосатый мужчина. Мужчина, который вам всегда рад, всегда спит с вами, никогда не изменит, и он только ваш!»

В зале был аншлаг, за что Васильев поблагодарил каждую пришедшую даму. После трехчасовой лекции о моде, которая на самом-то деле пролетела в один миг, Васильев объявил, что у него замечательное настроение и он сделает селфи с каждой желающей таллиннской зрительницей. Разумеется, после таких слов за заветными снимками и автографами на сцене к маэстро выстроилась внушительная очередь. Историк моды получил в тот вечер столько цветов и подарков от эстонских поклонниц, что ему пришлось купить дополнительное место в багаже.