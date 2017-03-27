Педиатры рассказали, как за десять минут укрепить здоровье ребенка

Детям важно играть не только для психологической разгрузки. Как передает The Daily Mail, всего десяти минут игр в день достаточно, чтобы снизить риск последующего развития болезней сердца или инсульта. Только игры должны быть подвижными. Такие игры позитивно сказываются на кардио-метаболических процессах. Это особенно актуально для полных детей и детей с повышенным уровнем инсулина в крови.
Исследование влияния подвижных игр провели сотрудники Университета Уэйк Форест. Они проанализировали данные более 11000 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Учитывался уровень физической активности детей и кардио-метаболические маркеры вроде объема талии, кровяное давление, уровень "полезного" и "вредного" холестерина, триглицеридов, сахара и инсулина, пишет Meddaily.ru.
Анализ выявил 32 значительные связи между маркерами и интенсивной физической активностью. В частности, подвижные игры позволяли уменьшить объем талии, показатели инсулина. Что важно, для положительного эффекта было достаточно всего десяти минут активных игр.