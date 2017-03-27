Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Педиатры рассказали, как за десять минут укрепить здоровье ребенка

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Детям важно играть не только для психологической разгрузки. Как передает The Daily Mail, всего десяти минут игр в день достаточно, чтобы снизить риск последующего развития болезней сердца или инсульта. Только игры должны быть подвижными. Такие игры позитивно сказываются на кардио-метаболических процессах. Это особенно актуально для полных детей и детей с повышенным уровнем инсулина в крови.

Исследование влияния подвижных игр провели сотрудники Университета Уэйк Форест. Они проанализировали данные более 11000 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Учитывался уровень физической активности детей и кардио-метаболические маркеры вроде объема талии, кровяное давление, уровень "полезного" и "вредного" холестерина, триглицеридов, сахара и инсулина, пишет Meddaily.ru.

Анализ выявил 32 значительные связи между маркерами и интенсивной физической активностью. В частности, подвижные игры позволяли уменьшить объем талии, показатели инсулина. Что важно, для положительного эффекта было достаточно всего десяти минут активных игр.

Наверх