Рецепт: изысканный банановый кекс с шоколадом

Что может быть приятнее, чем поздний завтрак в выходной день! Почему бы не попробовать разнообразить это чудесное мгновение и вместо привычной каши и бутербродов приготовить вкуснейший банановый кекс, заменив рафинированный белый сахар более полезной для здоровья альтернативой, а масляную основу – йогуртом? В результате вы получите нежно-сладкий, достаточно сочный и полезный для здоровья завтрак.

Поскольку предприятие Valio проводит кампанию по уменьшению количества сахара в своих продуктах, директор по маркетингу Valio Eesti Криста Кальбин рекомендует заменить в этом рецепте рафинированный белый сахар кленовым сиропом и кокосовым сахаром. Разумеется, сладкоежки могут добавить в тесто целую пригоршню сухофруктов или шоколадных дропсов без сахара.

Испеченный в выходные дни кекс можно захватить с собой на работу в понедельник – стоит лишь поджарить ломтик в тостере, и вкуснейший перекус уже готов.

Изысканный банановый кекс с шоколадом

200 г пшеничной муки

1 ч. л. пекарского порошка

1 ч. л. корицы

1/2 ч. л. морской соли

2 больших или 3 средних яйца

2-3 средних спелых банана

120 г греческого йогурта Alma

50 мл кленового сиропа

50 г кокосового сахара

Пригоршня кусочков шоколада, изюма или сухофруктов

Для начала хорошо разогрейте духовку до 180 градусов, затем выложите пекарской бумагой форму для выпечки хлеба.

В большой миске смешайте муку, пекарский порошок, соль и корицу и отложите.

В отдельной миске слегка взбейте яйца, добавьте размятые вилкой бананы, йогурт, кленовый сироп и кокосовый сахар. Смешайте их до однородной массы.

Добавьте жидкие компоненты в сухие, аккуратно перемешайте, но не переусердствуйте.

Залейте тесто в форму для выпечки, разровняйте и выпекайте в духовке 40 минут. Готовность кекса проверьте деревянной палочкой, проткнув его в середине, при необходимости выпекайте еще некоторое время.

Готовый кекс достаньте из духовки и дайте ему остыть 15 минут. Затем достаньте его из формы и остудите до комнатной температуры.

Чтобы обогатить свой завтрак щедрой порцией протеинов, кекс можно подавать с натуральным арахисовым маслом!