Галерея: нежная весенняя коллекция от Natali Õnnis

Модным направлениям и трендам 2017 года дизайнер уделяет огромное внимание. Уже сейчас можно с уверенностью заявить: «Своими невообразимыми миксами она впечатлит кого угодно!»

Скорее, это касается вовсе не фасонов одежды, а стиля, принтов, фактур, расцветки и сочетаний. В модной весенней палитре эффектно переплелись различные яркие и более сдержанные краски. Цветовая гамма включает оттенки, близкие к природным, напоминающие о пышной зелени, морских брызгах и тропических фруктах, такие как фуксия.

Прет-а-порте – готовая одежда, создаваемая известным дизайнером для удобства и комфорта как в повседневной жизни, так и на особых мероприятиях. Все модели шьются в стандартных размерах, поскольку выпускаются для продажи для современной женщины или девушки. Они отражают самые передовые модные тенденции при этом созданы для повседневной носки и не только.

Ведущей вечера в который раз была певица, несравненная Анна Лейтан в летящем платье от Natali Õnnis цвета сочного лайма.

С коллекцией можно ознакомиться в студии по адресу Рауа, 21.