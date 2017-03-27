H&M оденет детей и взрослых в одежду из отходов

В линейку вошли вещи из экологичных материалов, среди которых Bionic — мягкий полиэстер, полностью изготовленный из пластика, переработанного из собранных с береговой линии отходов, пишет Lenta.ru.

«В этом году при создании коллекции Conscious Exclusive от H&M мы задумались не только о том, как наши вещи выглядят, но и о том, какие тактильные и обонятельные ощущения они вызывают. Эта коллекция воздействует на все наши органы чувств и удовлетворяет наше желание заботиться об окружающей среде — что бы мы ни делали», — прокомментировала идею Пернилла Вольфарт, руководитель направления дизайна и креативный директор H&M.

Среди аксессуаров — сумочка из сетки и яркие серьги, целиком изготовленные из переработанного стекла и пластика, собранного с береговой линии. Помимо капсульной мужской линейки в коллекцию Conscious Exclusive впервые вошли вещи для детей.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме. С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Viktor & Rolf, Роберто Кавалли и другими.