Назван простой способ снизить сахар и сжечь калории

В эффективности «метода горячей ванны» убедились научные работники из Великобритании, сообщил «ВладТайм». В организованных ими испытаниях приняли участие две группы добровольцев: одна занималась на тренажерах, другая принимала горячие ванны, пишет Medikforum.ru.

Медосмотры, проводившиеся после таких сеансов, показали: при интенсивных занятиях спортом и при принятии горячих ванн люди тратят практически одинаковое количество калорий. По словам авторов проекта, при выполнении обоих заданий испытуемые похожим образом потели в результате нагревания тела, что и поспособствовало активному жиросжиганию и трате калорий в их теле.

В тоже время оказалось, что принятие горячей ванны связано с более существенным снижением уровня сахара в крови.

«У тех, кто принимал горячую ванну, сахар оказался на 10% ниже, чем у добровольцев из группы, занимавшейся на тренажерах. Такой метод дает возможность людям с диабетом второго типа снижать уровень сахара в тех случаях, когда спорт по каким-либо причинам недоступен», - высказалась по данному поводу исследователи.