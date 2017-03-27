Ученые одобрили секс на первом свидании

«Людям важно добиться совместимости в плане секса как можно быстрее, поэтому интим на первом свидании кажется им правильным. Ничего страшного в таком подходе нет», - заявил, в частности, психолог Гарвардского университета Джастин Лемиллер, пишет Medikforum.ru.

Ученый добавил, что это не является призывом для всех без исключения. Но и социальные нормы о недопустимости сексуальных отношений на первом свидании, по словам психолога, устарели, - поэтому осуждать людей за «скорый секс» не стоит.

Интимная близость предоставляет партнерам хорошую возможность ближе узнать друг друга. В сущности, это едва ли ее не самый эффективный способ для партнеров быстро понять, стоит ли продолжать общение, отмечают эксперты.

«Причин, почему партнер потерял к вам интерес, может быть множество, но то, насколько быстро вы «сдались», совершенно не влияет на этот факт, вопреки социальному мнению», - констатировали сексологи.