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Психологи советуют не внушать детям иллюзий

Krasotka.ee
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Если ребенок матерится или кусается, виноваты в этом могут быть и сами родители. | ФОТО: Panthermedia/Scanpix

По мнению некоторых специалистов, родителям часто бывает свойственно создавать вокруг своего ребенка иллюзорный мир. В результате ребенок вырастает с искаженными представлениями о реальности, что уже в подростковом возрасте может стать причиной психологического слома.

В подростковом возрасте ребенок может столкнуться с осознанием того, что он не особенный – вокруг много сверстников, которые ничем не хуже, или даже «идеальны», в отличие от него. Понимание того, что он наделен недостатками, способно привести к развитию депрессии у подростка, утверждают исследователи.

Ученые считают, что родителям маленьких детей не стоит стремиться к тому, чтобы создавать вокруг них иллюзорный благополучный мир. Это способствует тому, что в дальнейшем столкновение с реальностью может оказаться слишком болезненным, сообщает Medikforum.ru со ссылкой на «ВладТайм».

Не нужно внушать ребенку, что он самый красивый, самый умный, самый лучший и достоин всего только исключительного, высказываются психологи. Вместо этого лучше прививать детям привычку спокойно относиться к затруднениям и принимать усилия для их разрешения – данный навык принесет гораздо больше пользы в более взрослой жизни.

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