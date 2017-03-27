Беременная спортсменка фитнес-бикини Эгле Эллер-Наби: я больше не вмещаюсь в размер XS

«Моя 22 неделя. Половина беременности уже позади», - написала женщина в Сети.

«Я вела активный образ жизни, хотя и сделала свои графики, как рабочий, так и спортивный, более легкими», - говорит Эгле, которая стала больше заниматься йогой и растяжкой и меньше интенсивными упражнениями, пишет Elu24.

«Я больше не вмещаюсь в свои блузки размера XS. К счастью, меня не тошнило, но иногда я чувствовала усталость», - написала она.