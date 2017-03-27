Врачи запрещают Ким Кардашян рожать третьего ребенка

О том, что они с мужем, рэпером Канье Уэстом, пытаются зачать третьего ребенка, Ким сообщает своим сестрам, Кортни и Клои, и матери Крис Дженнер, в анонсе очередной серии реалити-шоу «Семейка Кардашьян». «Я собираюсь попробовать родить еще одного ребенка, – говорит Ким. – Я хочу, чтобы у моих детей были братья и сестры, но доктора считают, что это для меня небезопасно», передает Deti.mail.ru.

Ролик демонстрирует, что родные Ким в шоке от этой новости. «Я не хочу, чтобы ты делала что-то, что ставит твою жизнь под угрозу», – говорит дочери Крис.

У 36-летней Ким и 39-летнего Канье двое детей. Старший ребенок, дочь Норт появилась на свет 15 июня 2013 года. Первая беременность у Ким протекала очень тяжело, из-за обострения преэклампсии (высокого давления и отеков) роды произошли на 5 недель раньше срока и были трудными. Кроме того, во время родов у Ким обнаружили очень редко встречающееся осложнение (примерно 1 случай на каждые 500 беременностей) – вросшую плаценту.

В этой ситуации плацента глубоко врастает в мышечный слой матки и поэтому после родов самостоятельно не отходит. В самых тяжелых случаях она может прорасти сквозь матку и даже затронуть мочевой пузырь и другие внутренние органы. Обычно вросшую плаценту после рождения ребенка приходится удалять оперативным путем, при этом на матке остаются шрамы, что может негативно сказаться на способности женщины выносить следующего ребенка. Кроме того, это чревато послеродовым кровотечением. Ким пришлось перенести несколько операций, в результате которых в ее матке даже образовалось отверстие.

Врачи уже тогда предупреждали Ким о нежелательности новой беременности, но они с Канье все же решились пойти на риск и родить Норт брата или сестру. Беременность не наступала в течение года, но в конце концов в начале июня 2015 года стало известно о том, что Ким ждет второго ребенка. Вторая беременность тоже далась телезвезде очень нелегко, врачи предупреждали ее, что если врастание плаценты повторится и будет глубже, чем в первый раз, матку придется удалить. Но все закончилось хорошо – 5 декабря 2015 года, на 37-й неделе беременности, Ким произвела на свет сына Сэйнта.

Ким неоднократно заявляла, что ненавидит быть беременной, называя это время «худшим опытом своей жизни». «Я вовсе не наслаждаюсь каждым моментом беременности и не понимаю людей, которые испытывают такие чувства», – говорила Ким.