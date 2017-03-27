Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу

«Мы рады, что нам удалось найти школу, в которой Джордж, как мы надеемся, будет чувствовать себя счастливым и успешно начнет получать образование!» – так говорится в заявлении герцогини Кэтрин и ее мужа принца Уильяма, обнародованном официальным представителем, пишет Deti.mail.ru.

Кстати, это решение родителей Джорджа уже вызвало неодобрение старших членов королевского семейства, ведь ожидалось, что юный принц будет ходить в ту же школу, что и его отец Уильям и дядя Гарри – Wetherby School, но Кейт и ее супруг решили иначе. Учебное заведение, которое они выбрали, расположено немного дальше от дворца – примерно в 30 минутах езды. Обучение здесь совместное: в школе получают начальное образование около 540 девочек и мальчиков. Сюда поступают в возрасте четырех лет и остаются до 11 или 13 лет – в зависимости от выбранной программы. Но главное, что привлекло в этом заведении родителей Джорджа, это его устав.

Руководство школы считает, что одна из ее главных задач состоит в том, чтобы не только дать ученикам необходимые знания, но, в первую очередь, научить их, как говорится в уставе, «быть добрыми». В этой школе уделяют много внимания тому, чтобы научить детей правильному, уважительному общению и умению избегать ненужных конфликтов. Среди прочих рекомендаций ученикам есть и довольно необычная – здесь не поощряется обычай заводить одного, но – лучшего – друга. Психологи рассудили, что такая практика приводит к «развитию чрезмерных привязанностей» и возникновению конфликтных ситуаций. По мнению специалистов школы, дружить нужно со всеми.

Насколько такое образование окажет положительное воздействие на характер Джорджа, которому предстоит однажды стать королем, покажет время. Напомним, что до школы принц полтора года посещал детский сад близ загородного имения королевы в Сэндрингеме, работающий также по нестандартной методике, разработанной Марией Монтессори.