Эстонская певица-куколка: девочки, вам не нужна пластика

«Мне нравится быть без макияжа. Девочки, вам не нужна пластика, чтобы быть красивыми. Instagram слишком сильно на нас влияет – мы видим ботоксные губы, кошачьи глазки, безупречную кожу и идеальные тела», - написала певица, которая и сама любит публиковать откровенные фото, пишет Elu24.

«Ничего не надо делать. Девушки, вы прекрасны и натуральные! Не давайте никому и ничему портить вам настроение», - добавила Элиза и стала рекламировать накладные ресницы.