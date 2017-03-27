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Эстонская певица-куколка: девочки, вам не нужна пластика

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ФОТО: Instagram/ Elisa Kolk

Недавно эстонская певица Элиза Кольк порадовала своих поклонников новом селфи.

«Мне нравится быть без макияжа. Девочки, вам не нужна пластика, чтобы быть красивыми. Instagram слишком сильно на нас влияет – мы видим ботоксные губы, кошачьи глазки, безупречную кожу и идеальные тела», - написала певица, которая и сама любит публиковать откровенные фото, пишет Elu24.

«Ничего не надо делать. Девушки, вы прекрасны и натуральные! Не давайте никому и ничему портить вам настроение», - добавила Элиза и стала рекламировать накладные ресницы.

A post shared by Elisa Kolk (@elisakolk) on

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