Четырехлетний мальчик спас жизнь матери с помощью голосового сервиса

Мальчик представляется Романом и говорит, что его мама умерла (к счастью, на самом деле она только потеряла сознание). «У нее закрыты глаза и она не дышит», – говорит он и называет свой адрес, пишет Deti.mail.ru.

Благодаря оперативному звонку ребенка, полиция и парамедики прибыли на место через 13 минут. Врачи оказали женщине первую помощь и забрали ее в госпиталь. Сейчас она уже дома со своими детьми – Романом, его братом-близнецом и младшим сыном.

Полицейские похвалили мальчика за смекалку и быструю реакцию. Ребенок не просто позвонил в службу спасения, номер которой в Англии рекомендовано знать с младенчества, а разблокировал iPhone своей матери, приложив сенсор телефона к большому пальцу ее руки, и воспользовался голосовым помощником Siri.

Также стражи порядка в очередной раз напомнили о важности обучения детей действиям при чрезвычайных ситуациях и подчеркнули, как важно научить ребенка знать свой адрес.