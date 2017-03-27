Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Четырехлетний мальчик спас жизнь матери с помощью голосового сервиса

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Инцидент произошел еще 7 марта, но известно об этом стало только теперь, когда полиция Лондона опубликовала запись звонка малыша по телефону 999. Об этом пишет Evening Standart.

Мальчик представляется Романом и говорит, что его мама умерла (к счастью, на самом деле она только потеряла сознание). «У нее закрыты глаза и она не дышит», – говорит он и называет свой адрес, пишет Deti.mail.ru.

Благодаря оперативному звонку ребенка, полиция и парамедики прибыли на место через 13 минут. Врачи оказали женщине первую помощь и забрали ее в госпиталь. Сейчас она уже дома со своими детьми – Романом, его братом-близнецом и младшим сыном.

Полицейские похвалили мальчика за смекалку и быструю реакцию. Ребенок не просто позвонил в службу спасения, номер которой в Англии рекомендовано знать с младенчества, а разблокировал iPhone своей матери, приложив сенсор телефона к большому пальцу ее руки, и воспользовался голосовым помощником Siri.

Также стражи порядка в очередной раз напомнили о важности обучения детей действиям при чрезвычайных ситуациях и подчеркнули, как важно научить ребенка знать свой адрес.

Наверх