Замороженные фрукты и овощи оказались полезнее свежих

Ученые в течение двух лет анализировали уровни концентрации витамина С, провитамина А и фолиевой кислоты в замороженных и свежих брокколи, цветной капусте, кукурузе, стручковой фасоли, зеленом горошке, шпинате, чернике и клубнике. При этом часть свежей продукции была прямо с грядки, а часть, прежде чем попасть на стол к потребителю, по пять дней хранилась в холодильнике, как это обычно происходит в крупных супермаркетах, пишет Health.mail.ru.

В итоге исследователи не нашли никаких отличий в уровне содержания полезных веществ между замороженными и свежими овощами и фруктами. Однако сравнение замороженной продукции и той, что полежала в холодильнике, оказалось не в пользу последней. Зачастую в замороженных овощах и фруктах оказывалось значительно больше витаминов, чем в свежих, но хранившихся пять дней при низкой температуре. Ученые полагают, что такой эффект связан с тем, что во время хранения овощи и фрукты теряют часть своих полезных свойств, чего нельзя сказать о замороженной продукции.

«Полученные данные не подтверждают бытующее среди потребителей мнение о том, что свежие овощи и фрукты обладают существенно большей питательной ценностью, чем замороженные», — делают вывод авторы исследования.