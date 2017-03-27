Уборка как духовная практика

Так что сейчас самое время устроить генеральную уборку и продумать, как поддерживать воцарившийся порядок. Журнал «Яна» поинтересовался, как лучше организовать процесс, у гуру уборки – как профессионалов, так и любителей. Читайте, что насоветовали!

Итак, все твердят в один голос, что нужно однажды провести большую уборку и потом постоянно поддерживать порядок. Любители в качестве бонуса упоминают возможность всласть полениться в выходные, которые уже не будут посвящены разгребанию завалов по всей квартире. Профи приводят материальный аргумент: так вы будете меньше расходовать чистящих средств и меньше дышать химией.

Еще один практический момент: стоит подключить к уборке каждого члена семьи. Ну правда: безответственно культивировать устаревшее представление, что уборка и раскладывание вещей по своим местам – обязанность исключительно мамы! Со всем миром, конечно, бороться невозможно, но в своей-то семье мы можем попробовать реализовать идею равноправия и пропорционального распределения домашней работы!

Причем не нужно делать из этого подвиг. Вот, скажем, собрались вы вечером у телевизора. Берете ящик комода, даете каждому домочадцу по такому же ящику с его вещами. И совмещаете полезное с приятным: и любимое кино посмотрели, и содержимое ящика упорядочили…

Кстати, специалисты отмечают, что главная проблема большинства домов – это… тотальный беспорядок. Так, например, прежде чем протереть столы, нужно придумать, где хранить журналы, которые грудой навалены на столешницы… И только если разгрести бардак – то есть уничтожить на корню, создав какую-то свою систему, – лишь тогда впереди забрезжит лучик надежды, что порядок в квартире поселится надолго.

О том, как продумать логичную систему организации вещей, чтобы победить захламленность, каким должен быть алгоритм уборки, какие натуральные средства справляются с грязью в доме лучше покупных, какие инструменты в этом помогут – обо всем этом читайте в полной версии статьи в мартовском номере журнала «Яна».