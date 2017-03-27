Перезагрузка: очищение организма весной от токсинов

Очищай организм с помощью семенов льна. Семена льна чрезвычайно полезны для всего организма, а особенно для кишечника, кожи и печени. С помощью него выводятся все токсины, нормализуют пищеварение, улучшается внешний вид и здоровье. Рекомендуем натощак утром скушать 1 столовую ложку льняного семени. Семена необходимо тщательно разжевать в течение пару минут, а затем запить стаканом теплой воды. Только через пол часа после этой процедуры можно есть обычный завтрак, а лучше чтобы это была обычная овсяная каша, пишет Lady.tochka.net.

Насыщай организм необходимым количеством воды. Вспомни, что именно в водной среде происходят все биохимические изменения, а также очищение. Поэтому стоит начинать свой день с выпитого натощак 1-2 стакана теплой простой воды. Благодаря необходимому количеству выпитой воды, почки смогут функционировать должным образом, удаляя из организма ненужные продукты обмена веществ и токсины.

Употребляй в рацион простую пищу. Введи в свой ежедневный рацион большое количество овощей и фруктов. Естественное очищение организма происходит, тогда когда организм получает много клетчатки, а источником этого важного элемента являются фрукты, овощи, ягоды, хлеб из муки грубого помола, крупы, хлопья, злаки. Все это играет важную роль в процессе жизнедеятельности организма.

Больше находись на свежем воздухе. Длинные вечерние или утренние прогулки в парке или в лесу обеспечит поступление кислорода и очистит легкие от токсинов.

Употребляй пробиотики. Место патогенных бактерий должны занять полезные бактерии, называемые пробиотиками, которые находятся в молочных продуктах или биологически активных добавках. Включи в свой рацион кефир и йогурты без сахара и фруктов.

Исключи из своего рациона сахар, жирные и жаренные продукты. Если же ты решилась очищать организм от шлаков и токсинов весной, то определенно нужно будет отказаться от всех вредных продуктов в виде фастфудов, полуфабрикатов, жирных и жареных продуктов, а также от сладкого. Через пару недель ты заметишь, что стала себя лучше чувствовать, так как залог здоровья и красоты – это свежие продукты, фрукты, овощи, раздельное питание и, конечно же, профилактическое очищение организма.