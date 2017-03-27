Пять сексуальных способов завести мужчину, не прикасаясь к нему

Предстаньте перед ним в лучшем виде

Вы будете чувствовать себя уверенно и раскрепощенно, когда хорошо выглядите. Оденьтесь в платье или любую другую одежду, которое вам нравится. Нанесите макияж, поухаживайте за своим телом. Когда вы выглядите на все сто, вы чувствуете себя замечательно, пишет Soulpost.ru.

Вкусно пахните

Нанесите на себя свой любимый парфюм, он создаст вам настроение. Недавнее исследование показало, что регулярное использование приятных ароматов оказывает благотворное влияние на эмоциональное самочувствие женщин и делает их более привлекательными для потенциальных партнеров.

Слушайте с любовью

Включите любимую музыку, которая побуждает вас танцевать. Поговорите с близкими друзьями, зарядитесь хорошим настроением. Слушайте. Люди, которые активно слушают, очаровательны для самих себя и для других.

Почувствуйте вкус жизни

Попробуйте новые продукты, которых никогда не ели. Это один из способов расширить кругозор и сделать жизнь более интересной и разнообразной. Так вы станете более соблазнительной для него.

Коснитесь себя

Существует уйма исследований, которые доказывают, что мы бессознательно прикасаемся к себе разными способами, чтобы успокоиться. Так почему бы не сделать это целенаправленно? Проведите кончиками пальцев по своим рукам или ногам, коснитесь своего лица. Ощутите себя в своем теле. Вы почувствуете себя более уверенно. И он заметит это. Теперь, когда вы завели себя, разожгите пламя его страсти, нарушая все эти правила.