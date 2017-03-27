11 способов включить секс в вашу повседневную рутину

Спонтанность — это ключ

Секс во время обеденного перерыва может быть выходом из ситуации, но не забывайте о прелюдии. Начинайте с простых вещей: поцелуи, ласки, касания. Вы также можете заняться сексом до начала рабочего дня, во время обеда или после работы. Порадуйте своего партнера – забегите к нему в офис.

Утренний секс

Как только вы допьете утреннюю чашку чая, вернитесь в постель и займитесь сексом с партнером или любимым вибратором. Утренний секс может стать отличным способом начать утро с «правильной ноги», сообщает Soulpost.ru.

Совместный душ

Вы должны прилагать сознательные усилия для поддержания отношений и страсти. Когда физическое прикосновение и близость отходят на задний план, партнеры начинают тонуть в рутине и, в конце концов, расходятся. Продолжайте прикасаться и соединяться физически. Например, в душе.

Секс по телефону

С вашим партнером или без него — существуют способы включить секс в ваш распорядок дня. Например, секс по телефону. Это творческий и неожиданный способ насладиться сексом в любое время дня. Ваш непредвиденный телефонный звонок будет приятным сюрпризом для вашего избранника!

Сексуальная переписка

Не можете говорить? Отправьте «грязное» сообщение. Сексуальная близость не обязательно должна быть физическим действием. Это может быть эмоционально интимный акт. Сексуальная переписка или отправка интимных фотографий могут разжечь страсть!

Секс вне спальни

Спонтанный секс за пределами спальни позволяет избегать однообразия. Займитесь сексом на лестничном пролете, в туалете универмага или ресторана, перезагрузите вашу интимную жизнь. Единственное, что для этого нужно — воображение. Цель состоит в том, чтобы найти новые возможности для проявления вашей страсти.

Страстный поцелуй

Вы можете заниматься сексом каждый день, но без страстных поцелуев и ласк он превращается в механический акт. Дотрагивайтесь и целуйте своего партнера со всей страстью, чтобы чувствовать, что вы стали еще ближе друг другу.

Обед с вибратором

Перерыв на обед с вибратором — отличный способ изменить вашу рутину и снять стресс на работе.

Исследование секса

Почему бы не стать учеником в вашей сексуальной жизни? Почитайте статьи о секс-техниках и испытайте их со своим партнером. Изменяйте свои прикосновения, стиль контакта и физический темп. Исследуйте язык любви и растите вместе.

Массаж в постель

Ложитесь в постель и насладитесь приятным массажем и сексуальным прикосновением. Прикасайтесь друг к другу и получайте удовольствие.

Делайте то, что вы делали в начале своих отношений

Когда между вами нет романтики или волнения, перезарядите свою связь этими событиями и ритуалами:

— один вечер в неделю назначайте своей второй половинке свидание и делайте то, что вы делали, когда впервые встретились;

— позавтракайте в постели или устройте романтический пикник в парке;

— отправьте открытку, растение, цветы, парфюм или другой подарок без повода;

— сходите на какой-нибудь мастер-класс или урок вместе (альпинизм, танцы, катание на лыжах, актерское мастерство, катание на роликовых коньках, изготовление гончарных изделий, живопись, витражи, плавание, кулинария и т.д.);

— устройте подарок, сюрприз, когда вашему партнеру нужен импульс;

— встретьтесь в каком-нибудь кафе и притворитесь, что не знаете друг друга, познакомьтесь заново;

— съездите в отпуск в романтическое место вместе.