Семь сектеров профессионального визажиста, которые ты должна знать

Самый важный инструмент – хорошее зеркало

Кисточки, спонжи, губки – ничто, в макияже главную роль играет зеркало! По словам ирландского визажиста МакЭвой, зеркало должно иметь специальные световые элементы по всей окружности. Таким образом отражение будет освещаться равномерно и не будет искажаться бликами. Помимо этого, хорошее зеркало должно наклонятся вверх, чтобы во время макияжа ты могла видеть свой подбородок Ivona.bigmir.net.

Диски для пилинга вместо маски для лица

Не то чтобы маски для лица – это пережитки прошлого, но оксикислотные диски для пилинга – это лучшее средство для глубокой очистки лица в домашних условиях. Во-первых, они подходят абсолютно всем типам кожи. Во-вторых, диски для пилинга с кислотами можно использовать каждый день. Ну и, наконец, после их использования кожа становится гладкой и приобретает естественное, здоровое сияние.

Начинай с макияжа глаз

После нанесения макияжа глаз, у тебя обязательно останутся следы от теней или неудачные линии от подводки, которые потом нужно будет удалять. Зачастую вместе с этими погрешностями, снимается и слой тона. Дабы этого избежать, начинай с макияжа глаз!

Выпадают ворсинки с кисточек – это твоя вина

После использования кисточек для макияжа, под проточной водой чисти только ворсинки, а ручку и металлический зажим старайся не мочить. Дело в том, что когда вода попадает в кисточку, она смягчает клей, в результате чего ворсинки начинают выпадать.

Когда ты устала, не пытайся скрыть это

Спрятать синяки под глазами и замаскировать усталость за слоем консилера, плотной тональной основой, суперпигментированными тенями и яркой помадой для губ - далеко не лучшая идея! Такой мейк будет смотреться совсем не естественно и, скорее всего, только добавит тебе пару лишних лет. Другое дело – BB крем, легкий крем-румяна и прозрачный блеск для губ.

Неправильно используешь хайлайтер

Народная мудрость и многочисленные видео на каналах в YouTube уверяют, что хайлайтер нужно наносить на лобную кость и скулы. Но визажист МакЭвой утверждает, что правильно наносить хайлайтер в форме перевернутого равнобедренного треугольника под обоими глазами. Таким образом, на лице образовывается треугольник света, который не только подчеркивает скулы, но и придает естественное сияние.

Макияж без макияжа

Это прекрасно, что такие актрисы как Алисия Кис и Алессия Кара не боятся продемонстрировать свою естественную красоту, но это совсем не означает, что они вовсе не пользуются косметикой. Даже так называемый макияж без макияжа подразумевает использование косметики – парадоксально, но правда.