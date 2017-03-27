Восемь женских секретиков, спрятанных под простынкой

Сегодня мы обратимся к некоторым итогам исследования, проведенного журналами Men`s Health & New Woman. Пять тысяч женщин рассказали такое… Впрочем, если некоторые факты покажутся вам слишком уж шокирующими, можете успокаивать себя тем, что у нас, конечно, все совершенно иначе, пишет Rus.tvnet.lv.

Маленький, да удаленький. Около 70% опрошенных женщин вновь подтвердили: важен не размер вашего мускула любви, а умение им работать.

Обручальное кольцо — не простое украшение. Многие мужчины считают, что обручальное кольцо на руке отпугивает от нас женщин. Ничего подобного! Один процент опрошенных даже считают, что кольцо «возбуждает желания». А когда было предложено составить перечень деталей, особо будоражащих воображение и привлекающих внимание к мужчине, и дать им оценку по шкале от 0 до 10, кольцо оказалось на втором месте после «симпатичной собачки», оставив позади такие вечные ценности, как «шикарная машина», «гитара» и «дорогой костюм».

79% опрошенных признались в том, что они мастурбируют.

Женщинам был задан вопрос: «А как бы вы отреагировали, застав своего возлюбленного за мастурбацией?». «Меня бы это возбудило» — 52%; «Меня бы это позабавило» — 22%; «Это было бы для меня обидно» — 9%; «Это отвратительно» — 7%.

Дождитесь пятого свидания. Женщины имеют свои взгляды на то, сколько времени должно пройти с момента первой встречи до начала «постельного режима».

40% опрошенных полагают, что пятое свидание — хорошее время для того, чтобы приступать к решительным действиям;

25% полагают, что достаточно от двух до четырех свиданий, и лишь 1,6% убеждены, что можно начинать прямо во время первой встречи.

Но не тяните дольше трех месяцев. Затяжная деликатность тоже может нанести непоправимый вред. Треть опрошенных полагают, что трехмесячные ухаживания — это уже слишком: пора переходить к сексу. Еще треть назвали невыносимо долгим срок в полгода,

12% женщин готовы терпеть максимум месяц, 5% — неделю. Теперь бы научиться по внешнему виду определять, кто к какой категории относится!

Конец невинности. Большинство опрошенных женщин признались, что утратили девственность в подростковом возрасте. Вот подробный отчет: до 14 лет — 5%, 14-18 — 36%, 17-19 — 39%, 20-24 — 15%, старше 25 — 2%. Не будем, впрочем, забывать, что статью за растление несовершеннолетних никто не отменял.

Ручная работа всегда в цене. Половина участниц опроса сознались в том, что их очень легко привести в состояние сексуального возбуждения с помощью массажа. Другие «заводные» приемы: комплименты (20%), алкоголь (18%) и, представьте себе, порнография (15%).