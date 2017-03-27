Как выглядит макияж губ за 26 тысяч долларов

Не так давно Влада Хаггерти стала главным лип-визажистом бренда Smashbox. На днях девушка представила одну из первых работ в новой должности.

Совместно с дизайнером ювелирных украшений Зои Чико Влада создала едва ли не самый дорогой макияж губ в истории, пишет Rus.tvnet.lv.

В мейкапе Хаггерти использовала блески для губ Smashbox из коллекции Be Legendary и 80 бриллиантов в 6,5 карат. Общая стоимость оригинального макияжа губ составила около 26500 долларов (интересно, какая звезда могла бы себе это позволить...)

Почти каждый день на своей странице в Instagram Влада демонстрирует новые оригинальные варианты макияжа губ. На аккаунт визажиста подписаны уже 678 тысяч человек.

Мейк губ, выполненный Владой, вдохновляет девушек по всему миру, ведь порой она создает на губах настоящие картины.

A post shared by Vlada Haggerty (@vladamua) on Mar 24, 2017 at 7:10am PDT

A post shared by Vlada Haggerty (@vladamua) on Mar 8, 2017 at 10:25am PST