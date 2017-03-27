Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Как выглядит макияж губ за 26 тысяч долларов

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Губы. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Американский визажист Влада Хаггерти, уроженка Украины, стала известной благодаря своим мейкап-шедеврам, которые в свое время копировала даже Кайли Дженнер. На днях она в очередной раз удивила поклонников, представив оригинальный мейк губ, претендующий на звание самого дорогого в мире.

Не так давно Влада Хаггерти стала главным лип-визажистом бренда Smashbox. На днях девушка представила одну из первых работ в новой должности.

Совместно с дизайнером ювелирных украшений Зои Чико Влада создала едва ли не самый дорогой макияж губ в истории, пишет Rus.tvnet.lv.

В мейкапе Хаггерти использовала блески для губ Smashbox из коллекции Be Legendary и 80 бриллиантов в 6,5 карат. Общая стоимость оригинального макияжа губ составила около 26500 долларов (интересно, какая звезда могла бы себе это позволить...)

Почти каждый день на своей странице в Instagram Влада демонстрирует новые оригинальные варианты макияжа губ. На аккаунт визажиста подписаны уже 678 тысяч человек.

Мейк губ, выполненный Владой, вдохновляет девушек по всему миру, ведь порой она создает на губах настоящие картины.

A post shared by Vlada Haggerty (@vladamua) on

A post shared by Vlada Haggerty (@vladamua) on

A post shared by Vlada Haggerty (@vladamua) on

Наверх