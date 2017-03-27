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Эта красотка много лет мучилась акне, пока не поменяла одну вещь в своем питании

Krasotka.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis Instagramist

Акне делает людей чрезвычайно неуверенными в себе. Участница конкурсов красоты Великобритании решила избавиться от болезни и что-то предпринять со своей кожей. Она стала экспериментировать с питанием, чтобы избавиться от прыщей.

Девушка никогда не выходила из дома без косметики, и ее дразнили в школе. Когда в 18 лет ее впервые позвали на конкурс красоты, ей пришлось отказаться, поскольку она очень стеснялась своих прыщей и шрамов. Теперь же она публикует вдохновляющие фотографии себя в Сети.

И так, она экспериментировала с едой до тех пор, пока не поняла, что прыщи провоцирует сахар. Кроме того, она исключила из рациона простые углеводы и даже коричневый рис и бобы. Уже спустя три дня состояние ее кожи улучшилось.

Девушка советует есть больше овощей и говорит, что тяга к сладкому пропадает быстро, потому что вкусовые рецепторы привыкают к другой еде.

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