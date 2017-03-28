Семь ужасных вещей, которые вы делаете со своей разделочной доской

И это большая ошибка. Правильная эксплуатация вашей разделочной доски может продлить срок еe службы (а также вашего ножа), поможет вам избежать порезов и даже пищевых отравлений. И, конечно же, облегчит приготовление пищи.

1. Вы используете стеклянную доску

Стеклянные разделочные доски действительно более устойчивы к загрязнению и запахам. Но такая твёрдая поверхность быстро затупит лезвие ножа. Это также повышает риск получения травмы, поскольку из-за гладкой поверхности нож может просто выскользнуть у вас из рук. Какой выход из данной ситуации? Деревянная или пластиковая доска. Её поверхность позволит вашим ножам дольше оставаться острыми, а это, в свою очередь, поможет уберечь ваши пальцы от порезов. Исследования показали, что древесина менее подвержена заражению бактериями, а пластиковые доски останутся безопасными до тех пор, пока вы будете тщательно их чистить.

2. Вы используете маленькую доску

Маленькая разделочная доска может занимать меньше места на вашей кухне и легче очищаться. Но меньшая площадь поверхности означает, что продукты будут постоянно соскальзывать с неe. Кроме того, у вашего ножа не будет достаточно места для перемещения, что грозит получением травмы. Советуем вам приобрести большую доску.

3. Вы не используете отдельную доску для мяса

Ни для кого не секрет, что сырое мясо, домашняя птица и рыба могут содержать такие бактерии, как кишечная палочка и сальмонелла, которые могут нанести вред вашему здоровью. А когда вы используете одну разделочную доску и для мяса, и для овощей, сок от первого продукта, скорее всего, попадёт на второй, что увеличит риск заражения бактериями. Поэтому запаситесь отдельной доской для животных белков (можно приобрести её в другом цвете, чтобы она выделялась на фоне остальных) и тщательно очищайте её горячей водой с моющим средством после каждого использования.

4. Вы не используете отдельную доску для тех, кто страдает пищевой аллергией

Подвергнуться перекрёстному загрязнению рискует не только мясо. Это также может стать проблемой в случае, если вы готовите пищу для аллергика, ведь даже когда разделочная доска выглядит чистой, она всё ещё может содержать остатки аллергенной пищи. Если вы регулярно готовите для страдающего аллергией человека, лучше приобретите для этого отдельную доску или же тщательно мойте и дезинфицируете общую.

5. Вы моете деревянную доску в посудомоечной машине

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать посудомоечную машину для чистки пластиковой доски, но деревянную высокая температура может привести к деформации и трещинам, поэтому её лучше мыть вручную. Также не советуем надолго замачивать деревянные доски в воде, отчего они тоже могут пострадать. Если доска сильно загрязнилась и впитала в себя запахи, можно обработать еe поверхность пищевой содой и протереть половинкой лимона.

6. Вы недостаточно высушиваете разделочную доску

Влажная доска и плохая циркуляция воздуха при хранении создают благоприятную среду для развития бактерий. Вместо того, чтобы класть свежевымытую доску на стол, лучше поместить еe на подставку для посуды — так она быстрее высохнет.

7. Вы не смазываете деревянные доски

Деревянные доски, которые вы моете с водой и мылом, со временем могут высохнуть, потрескаться или расколоться. Протирайте деревянную поверхность пищевым маслом (например, оливковым), чтобы предотвратить еe высыхание, — это поможет доске прослужить вам дольше. Не обязательно делать это каждый день или после каждого использования, раза в неделю или даже в месяц будет вполне достаточно.

Не допуская подобных ошибок и следуя этим простым советам, вы продлите срок службы вашей разделочной доски и убережeте своe здоровье от заражения бактериями.