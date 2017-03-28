Мечты ленивых людей, желающих похудеть, могут сбыться

Воздействие на эти рецепторы активирует гены, включающиеся во время тренировок. Получается, даже при отсутствии тренировки жировые отложения сжигаются. Это голубая мечта миллионов человек, страдающих ожирением. По словам исследователей, часто причиной развития какого-либо заболевания является нарушение сигнальной активности. Но эту активность можно исправить, имитируя работу гормонов или блокируя их, пишет Meddaily.ru.

Ученые же хотят оптимизировать лекарственные соединения, чтобы справиться с медленным мышечным метаболизмом. Однако в работе эксперты столкнулись с проблемой. На примере экспериментов с животными известно: воздействие на REV-ERB позволяет снизить вес и ускорить обмен веществ. Одновременно оно влияет на головной мозг, что нежелательно. В свою очередь, ERR вообще оставался загадкой. Ученые не знали, какая молекула (лиганд) присоединяется к нему и регулирует его активность. Зато им известно: чем больше ERR, тем лучше для мышечного метаболизма.