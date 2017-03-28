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Грудное вскармливание не сделает ребенка более умным

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

К сожалению, все сообщения о том, что грудное вскармливание может повысить уровень интеллекта ребенка, оказались не подтвержденными научно. Ученые из Ирландии опровергли эти предположения, когда наблюдали за когнитивными способностями 8 000 малышей в возрасте от трех до пяти лет. Была обнаружена связь между грудным вскармливанием и способностью детей решать определенные проблемы, но к пятилетнему возрасту все различия между малышами из двух групп стирались.

О том, что грудное молоко делает детей более умными и даже помогает им получать хорошие отметки в школе, ученые говорят в последнее время довольно активно. Во многих странах мира ведется активная пропаганда грудного вскармливания, так как в Западном мире популярность этого вида кормления стремительно падает. Между тем, хорошо известно, что грудное молоко чрезвычайно полезно для здоровья детей и их мам по самым разным причинам, пишет Meddaily.ru.

Авторы исследования подчеркивают, что хотя кое-какие различия в интеллекте у детей на грудном молоке и на искусственным питании к трем годам действительно проявлялись, они были все же крайне незначительными: их нельзя считать статистически существенными. Следовательно, грудное вскармливание не повышает когнитивные способности ребенка, зато точно защищает его от ожирения, поскольку в молочных смесях гораздо выше процент жира.

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