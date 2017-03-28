Врачи рассказали, как правильно разогревать пищу

В каждом холодильнике среднестатистической семьи наверняка найдется еда, которая была приготовлена один-два дня назад, но до конца не съедена. Все мы готовим про запас, чтобы сберечь время в следующие дни. Однако врачи предупреждают, что если эти остатки пищи хранятся неправильно, они представляют опасность для здоровья. К примеру, рис категорически нельзя хранить при комнатной температуре слишком долго - он может стать причиной тяжелого пищевого отравления за счет воздействия бацилл Bacillus cereus. После приготовления риса бактерии начинают размножаться, и остановить этот процесс можно только с помощью холодного хранения, пишет Meddaily.ru.

В микроволновке не рекомендуется разогревать сельдерей, шпинат и свеклу, так как содержащиеся в них нитраты могут сделать овощи токсичными, а значит, канцерогенными. Не рекомендуется разогревать грибы, ведь в них расщепляются белки сразу после того, как грибы нарезаются. Белки в курице изменяют состав, если холодную курицу разогревают в микроволоновке, а это может привести к расстройствам пищеварительной системы.

В картофеле имеется бактерия Clostridium botulinum, вызывающая ботулизм, если картошку не положить в холодильник вскоре после приготовления. Ботулизм - смертельно опасное отравление, вызывающее параличи. Наконец, вареные яйца при недостаточной продолжительной их варке также вызывают отравления. Их не следует хранить в холодильнике более двух часов, чтобы не допустить роста опасных бактерий.