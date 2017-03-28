Ни один вор не посмеет тронуть этот тайник для денег. Гениально!

Есть несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы хоть немного снизить риск возможного воровства: не пересчитывайте деньги на людях, светя кошельком. Лучше заблаговременно откладывайте купюры на проезд или на покупки, ведь вы никогда не знаете, где именно за вами может наблюдать вор; не кладите кошелек/сумку в корзину для покупок. Вы отвернетесь, а вор быстро ее заберет!

Не кладите большие суммы денег в один лишь кошелек. Найдите несколько мест для этого. Используйте карманы и сумку.

Если вас интересует, куда спрятать деньги дома или во время поездки, чтобы наверняка не стать жертвой вора, то вам поможет этот гениальный совет! Готовы? Используйте гигиеническую прокладку!

Даже если вор решит обыскать вашу косметичку, ящички с бельем, с носками и прочими вещами, он ни за что не догадается заглянуть в “кармашек” прокладки.

Более того, это действительно очень удобное место, ведь купюры подходят по длине самой прокладки, поэтому отлично ложатся и маскируются. Этот бесценный совет поможет вам как на отдыхе, так и дома. Будьте оригинальными, и тогда ни один вор не раскусит ваш тайничок!