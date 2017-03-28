Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Уколы плазмы помогли забеременеть двум бесплодным женщинам

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Укол. Иллюстративное фото | ФОТО: Scanpix

Две женщины, официально считавшиеся бесплодными из-за ранней менопаузы, смогли зачать детей с помощью новой техники, омолаживающей их репродуктивные органы. Одной из женщин 40, а второй 39 лет.

Обе прошли через уколы плазмы крови в яичники и матку. Впервые в истории медицины данная процедура позволила женщинам после менопаузы забеременеть с использованием собственных яйцеклеток. Если успех будет подтвержден и в дальнейшем, то это позволит женщинам сохранять фертильность более продолжительный период времени, а также подарит надежду тем, кто столкнулся с ранней менопаузой, пишет Meddaily.ru.

Одна из женщин уже пребывает на седьмом месяце, у второй, к сожалению, произошел выкидыш во втором триместре. Эксперимент проводился в медцентре Genesis Athens Clinic в греческих Афинах. В настоящее время через процедуру прошли 180 представительниц прекрасного пола, и некоторые хотели забеременеть, а другим эти омолаживающие уколы нужны были для контроля неприятных симптомов менопаузы. У многих женщин уже прекратились месячные, но процедура помогла им лучше справиться с менопаузой, восстановив гормональный уровень.

Наверх