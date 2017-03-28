Уколы плазмы помогли забеременеть двум бесплодным женщинам

Обе прошли через уколы плазмы крови в яичники и матку. Впервые в истории медицины данная процедура позволила женщинам после менопаузы забеременеть с использованием собственных яйцеклеток. Если успех будет подтвержден и в дальнейшем, то это позволит женщинам сохранять фертильность более продолжительный период времени, а также подарит надежду тем, кто столкнулся с ранней менопаузой, пишет Meddaily.ru.

Одна из женщин уже пребывает на седьмом месяце, у второй, к сожалению, произошел выкидыш во втором триместре. Эксперимент проводился в медцентре Genesis Athens Clinic в греческих Афинах. В настоящее время через процедуру прошли 180 представительниц прекрасного пола, и некоторые хотели забеременеть, а другим эти омолаживающие уколы нужны были для контроля неприятных симптомов менопаузы. У многих женщин уже прекратились месячные, но процедура помогла им лучше справиться с менопаузой, восстановив гормональный уровень.