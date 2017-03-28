12 вещей в вашем шкафу, которые скрывают шокирующие риски для здоровья

Но когда неудобства превращаются в настоящую угрозу здоровью, пора задуматься: а стоит ли оно того?

Решайте сами! Но сперва дочитайте до конца!

1. Узкие джинсы

Узкие джинсы вредят здоровью, потому что пережимают кровеносные сосуды в ногах. Это приводит к нарушениям кровообращения, повреждениям мышц и онемению конечностей, пишет Lifter.com.ua.

Кроме того, постоянное трение ткани разрушает защитный слой кожи, оберегающий вас от инфекций.

2. Высокие каблуки

По статистике, у женщин в четыре раза чаще случаются болезни ног, чем у мужчин. Мозоли, растяжения, вывихи, остеоартрит, болезни суставов и нервов — все это следствие высоких каблуков.

Чем выше и тоньше каблуки, тем серьезнее последствия. Поэтому старайтесь ходить в них пореже — и ни в коем случае не на долгие расстояния!

3. Стринги

Долгое ношение стрингов может привести к вагинальным инфекциям, геморрою, раздражению и воспалению кожи в области гениталий.

Если уж и надевать стринги, то старайтесь выбирать хлопчатобумажные и подбирать их по своему размеру — чем меньше полоска ткани двигается, тем меньше опасность, что бактерии и вирусы попадут в интимные места.

4. Тяжелые серьги

Во-первых, статистика гласит, что пирсинг в 20% случаев приводит к бактериальным инфекциям — это само по себе неприятно. Некачественно выполненный прокол может стать угрозой для жизни!

Кроме того, крупные и тяжелые серьги могут вызвать разрыв мочки уха. В таком случае без пластической хирургии не обойтись!

5. Галстуки и узкие воротники

Не только женщины страдают из-за одежды! По данным одного исследования, 67% мужчин покупают рубашки со слишком узким воротником.

Узкие воротники и галстуки препятствуют притоку крови в мозг, что приводит к росту внутриглазного давления, вызывает головные боли, ограничивает подвижность и усиливает напряжение мышц спины и плеч. Слишком сильно затянутый галстук может со временем вызвать глаукому!

6. Лифчики

Сами по себе лифчики не опасны. Но если вы не снимаете лифчик на ночь, это может иметь тяжелые последствия.

Ученые обнаружили, что давление на кожу препятствует выработке мелатонина. А мелатонин контролирует не только сон, но и менструальный цикл!

Кроме того, неудобный или неподходящий по размеру бюстгальтер может вызвать боли в спине, плечах и позвоночнике. Никогда не покупайте лифчик на размер больше или меньше — это не просто неудобно, а вредно!

7. Вьетнамки

Шлепанцы — очень удобная обувь для пляжа. Однако есть целых две причины от них отказаться.

Во-первых, в открытой обуви повышается риск не только споткнуться и упасть, но и повредить ногу. Любая царапина — это ворота для инфекций, которые могут попасть в организм с песком и грязью.

Во-вторых, совершенно плоская и слегка проседающая обувь со временем оборачивается дискомфортом и болями в пояснице.

8. Корректирующее белье

Тесное корректирующее (корсетное) белье — кратчайший путь к нехватке кислорода. А это означает одышку, мышечные боли и затрудненное кровообращение.