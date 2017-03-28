Беременную Седокову возмутила статья о матерях-одиночках

«Открываю недавно я свой Facebook. Вижу статью под названием «Почему нельзя жениться на матерях одиночках». Хм.. думаю я. Почему ? Захожу. Читаю. Такой мерзости я не видела уже давно. Автор во всех красках описывает всю непригодность женщин с ребёнком , называет «разведёнками с прицепом » , в красках описывает их отстой и люто ненавидит абсолютно всех, кто посмел создать новую жизнь и потом так же нашёл в себе силы не жить в не счастливой паре и разойтись, передает Soulpost.ru.

Выхожу. Смотрю, кто лайкнул статью. Удивляюсь. Еще больше удивляюсь жизни … Одна из лайкнувших девушек недавно час провела рассказывая, как она восхищается моей жизнью и в целом жизненной позицией мам, вырастивших детей без пап ..

Я видимо была слегка занята и пропустила момент, когда женщины пока ещё без детей стали ненавидеть женщин с детьми .. И что это за тема-то ? Я вообще не понимаю, как женщины могут воспринимать друг друга как соперниц. Неужели борьба за мужика вынуждает нас лайкать такое .. Мы все разные, у нас у всех абсолютно разные вкусы и жизненные принципы. Точно так же и мужчины. Одни любят сложности , другие попроще, а третьи любят себя только. Но мы же женщины. Мы же должны нести в это мир Доброту и Нежность. Мы должны Лечить, Ухаживать, Поддерживать, Заботиться, Любить. Я знаю , что жизнь сложна штука, уж поверьте мне. Но давайте, пожалуйста, не будем друг друга ненавидеть за это. Женщины должны держаться вместе ! В этом наша сила , Сестра», - написала Седокова.