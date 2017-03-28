Instagram удалил фото девушки до и после похудения, и это странно

Однако одна из последних фотографий была удалена администрацией сети без объяснений, пишет Soulpost.ru.

Калифорнийская студентка делилась своими стараниями похудеть, так как уже много лет страдала от лишнего веса. В 15 лет у нее диагностировали скручивание яичников, в результате чего один из них пришлось удалить, а у девочки начали симптомы менопаузы. Врачи думали, что она никогда не сможет родить ребенка.

После сильной депрессии вес Морган всего за два года увеличился до 136 кг, но в конце концов она решила взять себя в руки и начать здоровый образ жизни.

Девушка выкладывала множество фото, показывая процесс похудения, и сумев потерять 52 кг Морган решила выложить свои фото до и после перемен. Но, видимо, после жалоб людей ее снимок был удален. Это было как минимум непонятно.

«Кто-то потратил свое время, чтобы пожаловаться на это фото, и его удалили, — написала Морган. — Я думаю, плохо, когда люди выражают свой негатив к чему-то, что делается только с лучшими намерениями, НО именно поэтому мы должны излучать больше любви и света, чтобы отличаться от них.

Никогда не позволяйте пессимизму или осуждению помешать вам жить своей жизнью и радоваться тому, что вы делаете. Так что да, я похудела больше чем на 50 кг и думаю, что выгляжу отпадно в купальнике на пляже, и это после того, как мои комплексы всю жизнь не позволяли мне ею наслаждаться. Да, я буду продолжать краситься на пляж и да, я буду продолжать гордиться той, кем я так тяжело старалась стать».

Многие комментирующие отметили, что сегодня в обществе слишком пропагандируется лояльное отношение к большеразмерным женщинам, да и модели размера плюс в тренде. Но некоторые доходят до того, что даже гнобят тех, кто еще хочет похудеть и понимает, что это полезно как минимум для здоровья, а как максимум — для самооценки.