Instagram удалил фото девушки до и после похудения, и это странно

19-летняя Морган Бартли показывала свой вдохновляющий путь к идеальной фигуре в Instagram, гордо выкладывая фото своего меняющегося тела.
Однако одна из последних фотографий была удалена администрацией сети без объяснений, пишет Soulpost.ru.
Калифорнийская студентка делилась своими стараниями похудеть, так как уже много лет страдала от лишнего веса. В 15 лет у нее диагностировали скручивание яичников, в результате чего один из них пришлось удалить, а у девочки начали симптомы менопаузы. Врачи думали, что она никогда не сможет родить ребенка.
После сильной депрессии вес Морган всего за два года увеличился до 136 кг, но в конце концов она решила взять себя в руки и начать здоровый образ жизни.
Девушка выкладывала множество фото, показывая процесс похудения, и сумев потерять 52 кг Морган решила выложить свои фото до и после перемен. Но, видимо, после жалоб людей ее снимок был удален. Это было как минимум непонятно.
«Кто-то потратил свое время, чтобы пожаловаться на это фото, и его удалили, — написала Морган. — Я думаю, плохо, когда люди выражают свой негатив к чему-то, что делается только с лучшими намерениями, НО именно поэтому мы должны излучать больше любви и света, чтобы отличаться от них.
Никогда не позволяйте пессимизму или осуждению помешать вам жить своей жизнью и радоваться тому, что вы делаете. Так что да, я похудела больше чем на 50 кг и думаю, что выгляжу отпадно в купальнике на пляже, и это после того, как мои комплексы всю жизнь не позволяли мне ею наслаждаться. Да, я буду продолжать краситься на пляж и да, я буду продолжать гордиться той, кем я так тяжело старалась стать».
Многие комментирующие отметили, что сегодня в обществе слишком пропагандируется лояльное отношение к большеразмерным женщинам, да и модели размера плюс в тренде. Но некоторые доходят до того, что даже гнобят тех, кто еще хочет похудеть и понимает, что это полезно как минимум для здоровья, а как максимум — для самооценки.