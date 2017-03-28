Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье

Диагноз по фото

«У ребенка опух глаз (палец, рука, щека – нужное подчеркнуть). Чем намазать, пока не дошли до врача? Фото прилагается», – такие сообщения мамы публикуют довольно часто. Увы, на один разумный совет типа «Ничем!» найдется 10 рецептов народных средств разной степени вредности и еще больше историй на тему: «Ой, и у моего такое было, лечили тем-то и тем-то» с подробным списком лекарств, пишет Deti.mail.ru.

Любой нормальный врач, увидев подобные рекомендации, схватится за голову. Даже высоко квалифицированный медик не будет ставить диагноз без личного осмотра, анализов и дополнительных исследований. Обычный конъюнктивит может иметь вирусную или бактериальную природу, а значит, и лечиться должен по-разному. Среднестатистическая мама «на глаз» это никак не определит, а любые капли, мази и промывания могут ухудшить состояние ребенка и «смазать» клиническую картину, что только усложнит постановку диагноза, не говоря уже о более серьезных заболеваниях. Даже при одинаковом диагнозе то, что помогло чужому ребенку, может навредить вашему.

Если малыш заболел, незамедлительно вызывайте врача на дом или везите в больницу. В крайнем случае звоните в неотложку. Если по каким-то причинам рекомендации врача вам показались сомнительными, обратитесь к другому специалисту, но ни в коем случае не к добрым советчикам на просторах интернета.

Сомнительные идеи

Молодые мамы как никто другой склонны верить необоснованным советам и распространять непроверенную информацию. Стоит кому-то заявить «А вот мой сын после прививки стал инвалидом», как тут же поднимается очередная волна гонений на вакцинацию, а слова этой мамы воспринимаются как святая правда. Сюда же можно отнести истории из разряда: «Нам никакие лекарства не помогали, как вдруг...» (и – список гомеопатических средств и других препаратов с недоказанной эффективностью).

Что ж, верить или нет – выбор за вами. Но подключите логику и попробуйте позадавать уточняющие вопросы: «Вы уверены, что если бы не прививка, ваш сын остался бы здоровым? Ведь «после» не значит «вследствие». «Знаете ли вы, из чего делают гомеопатические препараты и сколько действующего вещества в них содержится? Вы исключаете возможность, что лечебный эффект принесли лекарства, которые ребенок принимал до этого?» Скорее всего вместо ответов вы получите невнятные эмоциональные изречения или порцию негатива в духе: «Посмотрю я на вас, когда и ваш заболеет».

Синдром «студента-медика»

Особо впечатлительные студенты начальных курсов медвузов находят у себя половину болезней из медицинского справочника. Некоторые мамы (особенно – первых детей) по мнительности и впечатлительности могли бы составить им достойную конкуренцию. Стоит им прочитать симптомы, истории, описания болезней – физических и психических – все! Здоровый сон и аппетит как рукой сняло, ведь надо срочно лечить ребенка. И начинается «крестовый поход» в детскую поликлинику с требованием сдать анализы на все, что только возможно.