Как «мамские» группы в соцсетях вредят вашей семье

Интернет-форумы и группы в соцсетях, где мамы делятся своим опытом и просят совета, могут быть не совсем безобидны. Чего следует опасаться?
Диагноз по фото
«У ребенка опух глаз (палец, рука, щека – нужное подчеркнуть). Чем намазать, пока не дошли до врача? Фото прилагается», – такие сообщения мамы публикуют довольно часто. Увы, на один разумный совет типа «Ничем!» найдется 10 рецептов народных средств разной степени вредности и еще больше историй на тему: «Ой, и у моего такое было, лечили тем-то и тем-то» с подробным списком лекарств, пишет Deti.mail.ru.
Любой нормальный врач, увидев подобные рекомендации, схватится за голову. Даже высоко квалифицированный медик не будет ставить диагноз без личного осмотра, анализов и дополнительных исследований. Обычный конъюнктивит может иметь вирусную или бактериальную природу, а значит, и лечиться должен по-разному. Среднестатистическая мама «на глаз» это никак не определит, а любые капли, мази и промывания могут ухудшить состояние ребенка и «смазать» клиническую картину, что только усложнит постановку диагноза, не говоря уже о более серьезных заболеваниях. Даже при одинаковом диагнозе то, что помогло чужому ребенку, может навредить вашему.
Если малыш заболел, незамедлительно вызывайте врача на дом или везите в больницу. В крайнем случае звоните в неотложку. Если по каким-то причинам рекомендации врача вам показались сомнительными, обратитесь к другому специалисту, но ни в коем случае не к добрым советчикам на просторах интернета.
Сомнительные идеи
Молодые мамы как никто другой склонны верить необоснованным советам и распространять непроверенную информацию. Стоит кому-то заявить «А вот мой сын после прививки стал инвалидом», как тут же поднимается очередная волна гонений на вакцинацию, а слова этой мамы воспринимаются как святая правда. Сюда же можно отнести истории из разряда: «Нам никакие лекарства не помогали, как вдруг...» (и – список гомеопатических средств и других препаратов с недоказанной эффективностью).
Что ж, верить или нет – выбор за вами. Но подключите логику и попробуйте позадавать уточняющие вопросы: «Вы уверены, что если бы не прививка, ваш сын остался бы здоровым? Ведь «после» не значит «вследствие». «Знаете ли вы, из чего делают гомеопатические препараты и сколько действующего вещества в них содержится? Вы исключаете возможность, что лечебный эффект принесли лекарства, которые ребенок принимал до этого?» Скорее всего вместо ответов вы получите невнятные эмоциональные изречения или порцию негатива в духе: «Посмотрю я на вас, когда и ваш заболеет».
Синдром «студента-медика»
Особо впечатлительные студенты начальных курсов медвузов находят у себя половину болезней из медицинского справочника. Некоторые мамы (особенно – первых детей) по мнительности и впечатлительности могли бы составить им достойную конкуренцию. Стоит им прочитать симптомы, истории, описания болезней – физических и психических – все! Здоровый сон и аппетит как рукой сняло, ведь надо срочно лечить ребенка. И начинается «крестовый поход» в детскую поликлинику с требованием сдать анализы на все, что только возможно.
Конечно, быть бдительным и внимательным – хорошо. Но чрезмерное волнение приведет и вас, и малыша как минимум к невротическому расстройству. Не читайте страшных историй, доверяйте своему педиатру.
Глупые сравнения
Вы наблюдаете, как малыш впервые построил башенку из трех кубиков, и решаете поделиться этим достижением в какой-нибудь «мамской» группе. Уже жмете на кнопку «опубликовать», как вдруг ваш взгляд падает на подобные посты другим мам: «А мой с двух лет читает и цитирует Пушкина, а моя чуть ли не с рождения просится на горшок, поет, танцует, рисует, изучает три языка…». И вот уже кубики не кажутся таким большим достижением на фоне всеобщей младенческой гениальности.
Та же история – с идеальными «интернет-родителями»: мамы никогда не кричат, не наказывают, не ставят в угол и уж точно не бьют детей, успевают отмыть, сварить, погулять, постирать и при этом выглядеть, как герцогиня Кембриджская. А мужья у них не то, что у вас: души в детях не чают, все деньги несут в дом, подарки – по поводу и без повода, на руках носят и лепестками роз осыпают. Конечно, умеют готовить и без напоминания мыть посуду.
Посыпаете голову пеплом и считаете, что у вас плохая семья? Что ж… никто не мешает и вам публиковать в Инстаграме фото розовощекого малыша, только что отмытого от шоколада, на фоне томика Пушкина. Но какой в этом смысл? Или вы искренне верите в этот фарс?
А что хорошего?
Не все, конечно, так плохо. Кроме перечисленного вреда, сообщества для родителей приносят и пользу. Например, мамы делятся интересными идеями и лайфхаками, рассказывают, какие товары для детей более качественные, и где их выгоднее приобрести. Могут поддержать добрым словом или просто поболтать, если не хватает общения. Есть группы для совместных покупок, прогулок и даже поездок в отпуск с детьми. Так что общайтесь на здоровье. Главное, сохраняйте адекватность и трезвость ума.