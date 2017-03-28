Ирена Понарошку рассказала про веганскую диету сына

«По многочисленным просьбам публикую примерный рацион Серафима! – написала на странице в социальной сети Ирена. – Напоминаю, мы с мужем не едим мясо, рыбу, курицу, морепродукты и Серафим – тоже. На момент зачатия, беременности и 1,5 лет грудного вскармливания я питалась также в рамках лакто-вегетарианской системы. Серафим не ест все это по собственным убеждениям. Даже когда нас нет рядом, даже на детских праздниках, даже когда бабушка его уговаривает, даже когда все дети вокруг едят. Просто не считает животные продукты съедобными и все. Если однажды решит начать есть, мы не будем делать из этого проблему, он должен иметь возможность сделать выбор, никакого насилия и навязывания, только личный пример. Итак, поехали!

Завтрак: Каши (около 9 разных видов, чередуем), йогурты, мюсли, фрукты, семена, орехи, масло. Обед: Суп (овощи, бобовые, семена, специи, масло), борщ с фасолью, щи и т д. Полдник: творог, ягоды, фрукты, сырники, варенье. Ужин: гречка, оливье веганский, паста, пицца, брокколи с сыром, передает Deti.mail.ru.

Конечно, все гибко, где-то между строчек этого списка то и дело проскакивают десерты и запрещенки. Но основа рациона вот такая. Не претендую на то, что она идеальная и правильная! И что всем нужно так питаться, окей? Спрашивали – рассказываю! И, чур, без насилия и жестокости в комментариях: свиными рульками и бадриджанами не размахивать!»