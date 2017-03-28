Лицо проигравшей участницы в конкурсе "Мисс Колумбия" стало мемом в соцсети
28 марта 2017 г., 16:31
На конкурсе красоты "Мисс Колумбия" произошел забавный момент. Многие интернет-пользователи обратили внимание на реакцию проигравшей участницы Ванессы Домингес.
Девушка, услышав не свое имя в финале, с трудом сдержала эмоции, передает News.com.au.
Ее выражение лица стало мемов в соцсети. Конечно же, Ванесса была сильно разочарована тем, что не победила в конкурсе. Домингес словно надела на лицо маску подавленной глубоко внутри ярости.
"По крайней мере, есть хороший материал для мемов", — отметил один из пользователей Twitter.
Отметим, что Домингес уступила победу Лоре Гонсалес Оспине, которая теперь представит Колумбию на конкурсе "Мисс Вселенная".