Лицо проигравшей участницы в конкурсе "Мисс Колумбия" стало мемом в соцсети

Девушка, услышав не свое имя в финале, с трудом сдержала эмоции, передает News.com.au.

Ее выражение лица стало мемов в соцсети. Конечно же, Ванесса была сильно разочарована тем, что не победила в конкурсе. Домингес словно надела на лицо маску подавленной глубоко внутри ярости.

"По крайней мере, есть хороший материал для мемов", — отметил один из пользователей Twitter.

Отметим, что Домингес уступила победу Лоре Гонсалес Оспине, которая теперь представит Колумбию на конкурсе "Мисс Вселенная".