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Лицо проигравшей участницы в конкурсе "Мисс Колумбия" стало мемом в соцсети

Krasotka.ee
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ФОТО: скриншот с youtube.com

На конкурсе красоты "Мисс Колумбия" произошел забавный момент. Многие интернет-пользователи обратили внимание на реакцию проигравшей участницы Ванессы Домингес.

Девушка, услышав не свое имя в финале, с трудом сдержала эмоции, передает News.com.au.

Ее выражение лица стало мемов в соцсети. Конечно же, Ванесса была сильно разочарована тем, что не победила в конкурсе.   Домингес словно надела на лицо маску подавленной глубоко внутри ярости.

"По крайней мере, есть хороший материал для мемов", — отметил один из пользователей Twitter.

Отметим, что Домингес уступила победу Лоре Гонсалес Оспине, которая теперь представит Колумбию на конкурсе "Мисс Вселенная".

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