Нужно ли платить ребенку за успехи: мнение известного психолога

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Lady.obozrevatel.ru.

В своем посте Карпачев отметил, что выбирая такой стиль воспитания, родители сами приучают свое чадо у тому, что любое их действие должно быть оплачено, и назвал две основных причины, почему не стоит поощрять ребенка деньгами.

"Традиционная психология придерживается отрицательных взглядов на финансовое стимулирование при воспитании детей. Во-первых, такой метод воздействия вырабатывает в детях элементарную жадность. Во-вторых, он препятствует развитию весьма необходимого навыка прикладывания усилий. А жизнь, как известно, - это вообще цепь усилий", - пишет психолог.

Кроме того, он отметил, что более правильным будет объяснить своему ребенку, что все, чем он занимается, принесет пользу ему самому. Просто нужно понять, что результат будет виден не сразу. Однако чем больше приложенных усилий, тем лучше результат в будущем.