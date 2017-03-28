Как ухаживать за кожей вокруг глаз: восемь советов

Правильно очищай зону вокруг глаз. В первую очередь, необходимо ежедневно утром и вечером очищать зону век от макияжа и городской пыли. Используй для этого молочко, лосьоны и тоники без содержания спирта. Помни, что процедура очищения кожи вокруг глаз должна быть очень деликатнаой, чтобы не растягивать тонкую кожу и не травмировать ее, пишет Lady.tochka.net.

Увлажняй кожу вокруг глаз. Ежедневно используй для области вокруг глаз увлажняющие дневные кремы. Помни, что чем меньше в составе данных продуктов синтетических ингредиентов, тем лучше, так как любой состав с "химией" сушит кожу. Прекрасно для увлажнения кожи вокруг глаз подойдут природные масла, так как они оказывают смягчающее действие. Нанеси вечером на зону вокруг глаз миндальное масло и легко вмассируй его. Масло прекрасно напитает кожу и сделает ее более увлажненной.

Тонизируй зону вокруг глаз. Прекрасно освежить и тонизировать кожу вокруг глаз помогут тоники, гели, лосьоны, в состав которых входит растительный экстракт. Чтобы придать коже век более здоровый и отдохнувший вид, рекомендуем смочить ватный тампон в одном из перечисленных средств, приложить к глазам и оставить на 10-15 минут.

Массируй область вокруг глаз. Рекомендуем раз в день делать пятиминутный массаж для зоны вокруг глаз. Он способствует улучшению циркуляции крови, разглаживанию мелких мимических морщин на коже вокруг глаз, снимает усталость, придает взгляду свежесть и сияние.

Следи за количеством потребляемой воды. Недостаточный водный баланс в организме плохо сказывается в первую очередь на коже лица. Выпивай в день не менее двух литров воды– это спасет не только от преждевременного старения, но и от отеков. Ведь припухлости под глазами часто появляются из-за общей обезвоженности организма.

Пересмотри свою косметику. Если ты используешь рассыпчатые тени, им должна предшествовать база под макияж. Запомни, пудровая декоративная косметика – это абсорбент, она вытягивает влагу из кожи, а база создает прослойку, которая препятствует этому.

Делай маски для зоны вокруг глаз. Рекомендуем один раз в неделю делать специальные маски для кожи вокруг глаз. Маски должны содержать витамины, дабы напитать, увлажнить и укрепить кожу. Они могут быть покупными, от известных мировых производителей, а могут быть домашними — из продуктов, которые ты легко можешь найти у себя на кухне.

Летом используй кремы с SPF-фактором. В летний сезон рекомендуем ежедневно использовать кремы против ультрафиолетовых лучей. Они работают в двух направлениях: дают дополнительную влагу извне и защищают. Ультрафиолет — главный враг для кожи лица в этой области.