Радикальные меры: Виктория Боня удивила фанов бритьем лица ради высокого лба

Если кто-то думал, что ради безупречного внешнего вида Виктория Боня прибегает только к пластике и инъекциям ботокса, то это было неправильное мнение. На днях 37-летняя телезвезда, которая, по слухам, собирается снова пойти под венец, поделилась весьма оригинальным методом изменить форму лица, чем шокировала своих поклонников.
Известная красавица Виктория Боня возобновила свои видеоблоги, в которых решила раскрыть все секреты ухода за собой. Не так давно звезда учила поклонниц правильно позировать перед камерой, а также поделилась, что помогает ей достичь эффекта манкого взгляда хищницы, пишет Хочу.
Но, как известно, чем провокационнее видеоконтент знаменитости, тем больше интереса он вызывает у многомиллионной армии почитателей Виктории Бони. Потому, будучи в непринужденной домашней обстановке, звезда реалити-шоу "Дом-2" показала, как сделать лоб визуально выше. Красавица, посетовав на то, что природа не наделила ее достаточной высотой верхней части лица, уже несколько лет подряд решает этот вопрос радикально. А именно — выбривает часть волос.
«Сначала надо сделать замеры, чтобы от переносицы до лба должно быть одинаковое расстояние. У меня очень маленький лоб, я пощипываю его уже давно. Я сначала отстригаю длинные волосы бритвой, а затем нитью начинаю убирать остатки», - сказала она.
Знаменитость, которая в последнее время кардинально изменила свой образ, перекрасив волосы в клубничный блонд, таким секретом красоты шокировала своих почитательниц. После ритуала выбривания волос над лбом знаменитость прибегает к выщипыванию оставшихся волосков при помощи специальной нитевой техники, обучая данному процессу заинтересовавшихся. Что ж, таким образом телеведущая в очередной раз доказала, что ради своей привлекательности готова на все.