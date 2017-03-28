Радикальные меры: Виктория Боня удивила фанов бритьем лица ради высокого лба

Известная красавица Виктория Боня возобновила свои видеоблоги, в которых решила раскрыть все секреты ухода за собой. Не так давно звезда учила поклонниц правильно позировать перед камерой, а также поделилась, что помогает ей достичь эффекта манкого взгляда хищницы, пишет Хочу.

Но, как известно, чем провокационнее видеоконтент знаменитости, тем больше интереса он вызывает у многомиллионной армии почитателей Виктории Бони. Потому, будучи в непринужденной домашней обстановке, звезда реалити-шоу "Дом-2" показала, как сделать лоб визуально выше. Красавица, посетовав на то, что природа не наделила ее достаточной высотой верхней части лица, уже несколько лет подряд решает этот вопрос радикально. А именно — выбривает часть волос.

«Сначала надо сделать замеры, чтобы от переносицы до лба должно быть одинаковое расстояние. У меня очень маленький лоб, я пощипываю его уже давно. Я сначала отстригаю длинные волосы бритвой, а затем нитью начинаю убирать остатки», - сказала она.

Знаменитость, которая в последнее время кардинально изменила свой образ, перекрасив волосы в клубничный блонд, таким секретом красоты шокировала своих почитательниц. После ритуала выбривания волос над лбом знаменитость прибегает к выщипыванию оставшихся волосков при помощи специальной нитевой техники, обучая данному процессу заинтересовавшихся. Что ж, таким образом телеведущая в очередной раз доказала, что ради своей привлекательности готова на все.