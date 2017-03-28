С особой деликатностью

Именно поэтому крайне важно выбирать для повседневного ухода за кожей средства и приемы, подходящие конкретно для вашего типа кожи, считает Инга Удре, представитель косметической серии La Roche Posay в Прибалтике.

В первую очередь нужно знать, к какому типу относится ваша кожа, и уже исходя из этого заниматься поиском решений и подходящих средств. Если вы не знаете, какой у вас тип кожи, за компетентным советом можно обратиться к аптекарю. Использование неподходящих средств и неправильный уход дают противоположный эффект, истощая кожу и причиняя ей вред. Например, использование средств для лечения угревой сыпи часто приводит к тому, что кожа становится не просто менее жирной, а сухой.

Перед выходом на улицу следует наносить на кожу подходящий крем: в холодное время он должен защищать кожу от мороза и ветра, а летом – от чрезмерного воздействия солнечных лучей. Эта рекомендация касается не только женщин, поскольку кожа нуждается в защите вне зависимости от возраста и половой принадлежности.

При выборе средств по уходу за кожей не руководствуйтесь модными тенденциями. Если кожа проблемная, обязательно следует ознакомиться с составом косметического средства.

Например, пчелиный воск и календула часто вызывают аллергические реакции. Подходящие средства, в том числе отдельные линейки для ухода за чувствительной или проблемной кожей, всегда можно найти в аптеке.

О других важных нюансах ухода за кожей, особенно актуальных весной, читайте в полной версии статьи в мартовском номере журнала «Яна».