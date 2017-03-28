Раскрыто вредное влияние отпусков на брак

Как выяснили авторы работы, больше чем у половины пар к спорам и последующим семейным конфликтам приводит процесс выбора места для отпуска. У 37% это происходит в момент бронирования поездки, пишет Medikforum.ru.

Но даже когда все приготовления к поездке остаются позади и нужно лишь насладиться отдыхом, у многих супругов все равно не получается жить мирно. Среди поводов для ссор у женщин нередко оказывается алкоголь, употребляемый их спутниками. Мужчин может раздражать, когда их половинки начинают изучать других представителей сильного пола на пляже.

«Три четверти пар спорят хотя бы один раз во время отпуска, у 25% ссоры возникают уже на третий день. Чаще всего их причинами все-таки оказывается количество денег, которые супруги готовы потратить на отдых, а также количество времени, которое они хотят провести вместе», - рассказали проводившие опрос социологи.