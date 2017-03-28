У женщин-веганов дети чаще получают плохие отметки

В ходе клинических тестов дети с низким уровнем витамина хуже справлялись с тестами из школьной программы по сравнению со своими ровесниками, чьи мамы употребляли достаточное количество мяса, молока и яиц, сообщает Medikforum.ru.

Детям из первой группы также значительно более тяжело давались паззлы, они хуже распознавали слова и интерпретировали чувства других детей. Норвежские ученые считают, что наличие дефицитам витамина В12 нарушает и даже замедляет развитие мозга у маленьких детей. Свои выводы они сделали, собрав анализы крови и проведя тестирование 500 детей из Непала.

Наука давно доказала, что ключевыми ингредиентами для раннего развития малышей являются витамины В12, D, а также железо, цинк и кальций. Получение достаточного количества витамина В12 - один из основных поводов для беспокойства врачей и диетологов в отношении поклонников веганского питания. Подобного рода дефицит может приводить к неврологическим проблемам. Витамин нужен организму для производства красных кровяных клеток и расщепления продуктов питания.

В бедных странах матери часто сталкиваются с дефицитом животных продуктов в рационе, поэтому у их детей чаще наблюдается данный дефицит. В странах более обеспеченных дефицит витамина В12 - редкое явление.