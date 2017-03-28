Ученые подтвердили, что фрукты могут вредить

Хотя фрукты и относятся к продуктам здорового рациона, фруктовая диета, как оказалось, может быть опасна для организма. Лондонские исследователи установили, что постоянное поедание фруктов на фоне недостатка других питательных компонентов приводит к повышению уровня триглециридов в крови, с чем связан высокий риск развития гипертонической болезни и атеросклероза – сосудистого нарушения, предвестника инфарктов и инсультов, пишет Medikforum.ru.

Ученые полагают, что в рационе питания должны превалировать овощи, а не фрукты. По их мнению, на четыре части съедаемых овощей должна приходиться только одна часть фруктов.

Особенно неэффективно использовать фрукты с целью похудения, убеждены специалисты. Они пояснили, что большое количество фруктозы, содержащейся в сладких плодах, оказывает сильное стимулирующее действие на зоны мозга, отвечающие за контроль над аппетитом. Этот контроль из-за питания фруктозой ослабевает, что увеличивает потребление еды и, соответственно, влечет за собой прибавку в весе.