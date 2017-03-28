Маме в помощь: приложения на смартфон, которые облегчат будни родителям

Современную жизнь трудно представить без гаджетов – сегодня в одном смартфоне можно сохранить буквально все – от важных номеров телефонов и записей до книжки, фильма или любимой музыки. Более того, планшет или смартфон может облегчить и будни новоиспеченной мамы, для этого нужно просто знать о некоторых приложениях.
Baby Care
Программа, в которую можно внести все важные записи – когда малыш поел или поспал, время посещения педиатра или календарь прививок. Кроме того, в приложении можно записывать, что говорит ребенок и сохранять его фотоснимки., пишет Обозреватель.
Baby Sleep Instant
Приложение, помогающее уснуть ребенку с использованием монотонных звуков низкой частоты.
Nanny
Мобильная радионяня, с помощью которой вы сможете спокойно оставить ребенка спать в другой комнате, зная, что услышите любой шорох из детской. Правда для использования этого приложения нужно иметь два гаджета – один вы оставите возле малыша, а второй заберете с собой.
WomanLog Baby календарь
Приложение, созданное в виде календаря, куда можно вносить все данные, связанные с развитием малыша. С его помощью родители смогут следить за динамикой роста ребенка и отмечать важные события в его жизни.
Hello Baby
Место, где можно хранить все воспоминания о детстве вашей крохи. Сюда могут быть внесены фотографии крохи, новости развития и другие важные события, которые вам захочется позже вспомнить.