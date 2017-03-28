Маме в помощь: приложения на смартфон, которые облегчат будни родителям

Baby Care

Программа, в которую можно внести все важные записи – когда малыш поел или поспал, время посещения педиатра или календарь прививок. Кроме того, в приложении можно записывать, что говорит ребенок и сохранять его фотоснимки., пишет Обозреватель.

Baby Sleep Instant

Приложение, помогающее уснуть ребенку с использованием монотонных звуков низкой частоты.

Nanny

Мобильная радионяня, с помощью которой вы сможете спокойно оставить ребенка спать в другой комнате, зная, что услышите любой шорох из детской. Правда для использования этого приложения нужно иметь два гаджета – один вы оставите возле малыша, а второй заберете с собой.

WomanLog Baby календарь

Приложение, созданное в виде календаря, куда можно вносить все данные, связанные с развитием малыша. С его помощью родители смогут следить за динамикой роста ребенка и отмечать важные события в его жизни.

Hello Baby

Место, где можно хранить все воспоминания о детстве вашей крохи. Сюда могут быть внесены фотографии крохи, новости развития и другие важные события, которые вам захочется позже вспомнить.