Модель женской репродуктивной системы обещает перевернуть медицину

Конечная цель - забор клеток у человека и создание персональной модели его тела для тестирования схем лечения. На сегодняшний день устройство представляет собой набор кубов (каждый - это часть репродуктивной системы). В отдельном кубе можно найти живые клетки из яичников, фаллопиевых труб, матки, шейки матки и влагалища (в каждом - свои). Кубы соединены тонкими трубками, через которые перетекает жидкость (проходит по всей системе подобно крови), пишет Meddaily.ru.

Это также означает, что миниорганы способны общаться, используя гормоны. Нечто похожее происходит в теле женщины. Кстати, один из кубов - это печень. Данный орган важен для метаболизма препаратов, поэтому его включили в систему. Испытания показали: ткани в системе реагировали на циклические изменения и колебания гормонов.