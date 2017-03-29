Кесарево сечение не делает мать менее настоящей

1. После кесарева - только кесарево. Самый распространенный миф. В реальности, 70% прошедших через кесарево сечение рожениц впоследствии успешно осуществляют традиционные вагинальные роды. Самый большой риск - это разрыв рубцовой оболочки, но он случается у одной женщины на каждые 200. Правда, этот риск возрастает по мере увеличения количества кесаревых сечений в жизни женщины, пишет Meddaily.ru.

2. Для настоящей любви к ребенку надо пострадать. Не думайте, что если вы не прошли через всю традиционную боль во время родов, а все время спали под наркозом, то любить своего ребенка вы не сможете. Эмоциональная связь вырабатывается через кожный контакт с ребенком как можно быстрее после появление его на свет, а в большинстве родильных отделений такой контакт практикуется.

3. Нельзя кормить грудью. Можно! Ребенка вообще обычно подносят к груди через 15 минут после завершения кесарева сечения.

4. Нельзя ходить несколько дней. Вас могут выписать уже на следующий день, но подвижность будет более ограничена по сравнению с традиционными родами. Воздержитесь от физических нагрузок на два месяца.

5. Нельзя водить машину несколько недель. Если вы чувствуете в себе психологическую уверенность, то машину можно начинать водить в любое время.

6. Я буду "ненастоящей мамой". "Настоящесть" матери определяется не тем способом, каким появился на свет ее ребенок, а способностью женщины любить, беречь и воспитывать чадо.